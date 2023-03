iPhone SE 2 ricondizionato da meno di 200€ su Amazon: CONDIZIONI ECCELLENTI

Gli iPhone ricondizionati sono sempre richiestissimi e trovarli ad un prezzo conveniente non è facile: la nuova offerta Amazon dedicata ad iPhone SE 2 rappresenta, quindi, un’occasione da cogliere al volo per portarsi a casa un nuovo smartphone in condizioni eccellenti.

Il taglio da 64 GB è disponibile al prezzo scontato di 192 euro mentre la versione da 128 GB, decisamente più completa in termini di spazio di memoria disponibile, può essere ordinata ad un prezzo di 213 euro.

Per entrambe le varianti ci sono diverse colorazioni in sconto oltre al bonus rappresentato dalla garanzia di Amazon Renewed. Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

iPhone SE 2 ricondizionato: ad un ottimo prezzo su Amazon

La scheda tecnica di iPhone SE 2 è ancora oggi uno dei punti di forza dello smartphone. Il modello in questione è dotato del valido SoC Apple A13 Bionic oltre che di un display da 4,7 pollici con risoluzione HD. Da notare anche il tasto Home centrale con sensore di impronte digitali integrato.

Lo smartphone può contare su una fotocamera posteriore da 12 Megapixel e su una fotocamera anteriore da 12 Megapixel. La scocca è in vetro con un frame in allumino. C’è la certificazione IP67. Il sistema operativo è iOS 16 aggiornato all’ultima versione.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone SE 2 ricondizionato al prezzo di 192 euro per la versione da 64 GB ed al prezzo di 213 euro per la versione da 128 GB. Su entrambi i prodotti è disponibile la garanzia Amazon Renewed.

Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

