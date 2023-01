iPhone: nel futuro riuscirà a caricare altri device in modalità wireless

In queste ore scopriamo che Apple ha appena brevettato un innovativo sistema di ricarica inversa bimodale che potrebbe giungere sugli iPhone del futuro. In poche parole, i dispositivi potrebbero essere in grado di consentire la ricarica di accessori e elementi chiave in modalità wireless sfruttando la back cover del terminale.

Da tempo leggiamo di notizie simili; infatti, negli ultimi anni abbiamo appreso moltissime indiscrezioni inerenti la possibilità di godere della ricarica inversa su un gadget della mela. Ad esempio, nell’ottobre del 2020, il sito di MacRumors aveva già avvistato un deposito di un brevetto che riportava un’idea simile. Mark Gurman di Bloomberg però, ha sempre pensato che un simile sistema sarebbe impensabile – ad oggi – per Apple.

Apple: il brevetto per la funzione che tutti noi aspettavamo

Il brevetto è stato pubblicato pochi giorni fa presso l’USPTO degli Stati Uniti d’America. Il patent descrive il sistema di ricarica wireless che potrebbe utilizzare dei componenti di allineamento magnetico bimodale posti sotto la scocca al fine di garantire una carica precisa e allineata fra terminali. Sotto la scocca, il modulo non può supportare la ricarica di gadget esterni, anche se sarebbe stupendo poter caricare l’Apple Watch sfruttando il telefono.

In passato abbiamo anche letto di altri brevetti di Apple molto simili, dove l’azienda cercava di esplorare le potenzialità chiave della tecnologia wireless e MagSafe. Esistono già altri brand (Samsung, ad esempio) che sfruttano questa feature, ma per il colosso di Cupertino questa tecnologia non sembra essere ancora abbastanza matura.

Uno dei motivi che potrebbe impedir – allo stato attuale – il pieno funzionamento della ricarica fra device poi, potrebbe essere dovuto all’allineamento fra i magneti. Con il sistema appena brevettato invece, si potrebbe ovviare a questa problematica.

