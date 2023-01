iPhone, iPad e Mac riceveranno lo schermo microLED

Apprendiamo oggi che in futuro, i dispositivi di Apple come iPhone, iPad e Mac riceveranno lo schermo con tecnologia microLED. Di fatto, abbiamo già appreso che Apple Watch Ultra 2 godrà di questa feature. Ora sembra che la mela voglia dotare anche gli altri prodotti di questa soluzione.

Grandi cambiamenti in casa Apple: dopo la versione Ultra di Apple Watch, l’azienda potrebbe scegliere la tecnologia microLED al posto degli OLED per i telefoni, tablet e computer in arrivo negli anni a venire. Si parla comunque di gadget che vedranno la luce non prima del 2025, a quanto pare. A riportare questa indiscrezione ci ha pensato Mark Gurman di Bloomberg.

iPhone, iPad e Mac: in arrivo la tecnologia del “futuro”

Nel corso della sua ultima edizione di Power On, Mark Gurman, il giornalista di Bloomberg, ha dichiarato che Apple sta studiando la tecnologia microLED da oltre sei anni. Lo schermo dotato di questa feature infatti, sarà interamente realizzato “in casa” su misura per i prodotti dell’azienda, seguendo un po’ la medesima filosofia dei processori Apple Silicon (costruiti da terzi, ma progettati dal Cupertino). Il primo gadget a godere di questa rivoluzione sarà l’Apple Watch Ultra di seconda generazione, previsto per il debutto per la fine del 2024 o l’inizio del 2025.

Ora scopriamo che Apple ha lanciato il progetto dei pannelli microLED nel 2017. Gli schermi hanno anche un nome in codice al momento: T159. La tecnologia sopracitata consentirà di aumentare la luminosità, la riproduzione dei colori, gli angoli di visione e le immagini risulteranno quasi come “dipinte” sullo schermo e si sostituiranno così i componenti forniti da Samsung Display e LG Display. Oltre che sugli Apple Watch, i microLED arriveranno su iPhone, iPad e Mac.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.