iPhone: i prossimi modelli riceveranno il modem 5G proprietario

Il primo fantomatico modem 5G di casa Apple arriverà in un iPhone di prossima generazione. In queste ore apprendiamo che la compagnia ha appena concluso la selezione dei fornitori interessati all’assemblaggio del chipset next-gen. A dirlo, un nuovo report emerso in rete in queste ore.

Scopriamo infatti che il modem per la connettività 5G di Apple sarà prodotto da TSMC, ma la fase di confezionamento finale sarà gestita da altri fornitori. Lo riporta la pubblicazione del DigiTimes che ha riferito che ASE Technology e Amor Technology sono ora in lizza per il confezionamento dei chip del modulo next-gen.

Cosa sappiamo del modem 5G di Apple?

Al momento, Qualcomm è il fornitore esclusivo di modem 5G per i gadget di Apple. L’azienda americana infatti supporta tutta la line-up iPhone 14 ma da tempo sappiamo che l’OEM di Cupertino sta progettando un chip proprietario per le reti di nuova generazione. Anche il CEO di Qualcomm Cristiano Amon si aspetta di vedere la soluzione della mela pronta per il prossimo anno, ma secondo Mark Gurman di Bloomberg invece, potrebbero servire ancora tre anni.

Il primo device che dovrebbe essere dotato del modem 5G della mela potrebbe essere il famigerato iPhone SE di quarta generazione, previsto per il debutto per marzo 2024. Non sappiamo quali saranno le reali performance di questa soluzione, ma neanche quali potrebbero essere i vantaggi reali di un chip proprietario. Forse, il passaggio ad un’architettura proprietaria servirà per per ridurre i tempi di produzione. Intanto, iPhone 15 sarà dotato del modem Snapdragon X70 di Qualcomm, più veloce ed efficiente rispetto allo Snapdragon X65 presente in iPhone 14 che, a proposito, trovate in super sconto su Amazon al prezzo consigliato di 887,00€. Vi consigliamo di approfittarne perché potrebbe andare a ruba. Fate presto prima che termini l’offerta o prima che finiscano le scorte sul portale di Amazon.

