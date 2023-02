iPhone: i prossimi modelli potrebbero avere la ricarica "inversa"

Apple starebbe lavorando ai nuovi iPhone in arrivo a fine anno; questi dispositivi, secondo gli ultimi rumors, potrebbero supportare la tecnologia di ricarica wireless rapida inversa. Si tratta di una feature già ampiamente vista nel panorama Android ma, sul fronte Apple, non si è mai palesata.

Sono già tanti i competitor Android che la usano sui loro flagship, ma l’azienda di Cupertino sta lavorando allo sviluppo di questa tecnologia da diverso tempo. Potremmo assistere al lancio della suddetta funzionalità già con la serie iPhone 15.

Come funzionerà la ricarica inversa dei prossimi iPhone?

Di fatto, secondo fonti autorevoli, sembra che la compagnia di Tim Cook stia sviluppando gli ultimi dettagli prima di lasciare la ricarica wireless inversa ufficialmente sul mercato. Ma come funziona? Facciamo un passo indietro: questa feature serve per trasformare il telefono in un pad di ricarica wireless, così da consentire la ricarica di altri prodotti (pensiamo ad un orologio o ad un paio di auricolari TWS, per esempio).

In passato abbiamo letto più volte dell’arrivo di questa “reverse charging”; addirittura, dal 2020 se ne parla, ma finora non è mai arrivata in commercio. Siamo molto curiosi di sapere come si comporterà con i device dell’azienda.

