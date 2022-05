iPhone con ghiera in stile iPod? Apple ci stava pensando!

In queste ore stiamo apprendendo che Apple, nel lontano 2007, aveva realizzato un prototipo di iPhone con ghiera cliccabile in stile iPod. Tuttavia, questo device è stato cancellato prima del rilascio di quello che è stato, a tutti gli effetti, il prodotto che ha rivoluzionato la telefonia mobile e il suo mercato.

L’azienda stava lavorando in segreto ad una serie di prototipi che (per fortuna, diciamo noi) non hanno mai visto la luce del sole. Ora, un concept phone è stato rivelato e possiamo notare il disegno stilistico unico.

Apple ha realizzato nel 2007 un iPhone con ghiera in stile iPod

Il dispositivo è emerso fuori grazie alle informazioni condivise da Tony Fadell, un ex dipendente di Apple che ha curato lo sviluppo degli iPod nei primi anni del 2000. Proprio in questi giorni, in occasione dell’uscita del suo nuovo libro, sta svelando molti retroscena sulla mela e dobbiamo ammettere che certe storie sono davvero molto particolari.

Secondo quanto si legge, prima del primissimo iPhone, la compagnia aveva realizzato solo un iPod come gadget portatile mobile. Inizialmente, nello sviluppo di quello che è stato il suo primo telefono, la società ha cercato di esplorare più proposte e idee. Una di queste era quella di aggiungere la funzionalità telefoniche all’iPod. Il risultato? Giudicate voi stessi:

Questo gadget aveva un design unico, con l’iconica ghiera posta al centro del pannello che, girandosi, si trasformava in una tastiera numerica. I componenti erano stati costruiti da un produttore di terze parti e pare che si sarebbe dovuto chiamare iPod Phone. Era presente anche una fotocamera sul retro e era stato pensato in due colori, proprio come l’iPhone 2G. Girando il modulo inferiore, si passava dalla modalità “MP3” a quella telefonica.

Si scopre che perfino Steve Jobs era più propenso a realizzare un iPod che telefona piuttosto che un prodotto ex-novo. Il motivo era presto detto: il lettore MP3 della mela era un gadget unico e iconico che aveva un successo strepitoso. L’iPod Phone quindi, era la naturale evoluzione di questa soluzione. Tuttavia, l’esperienza d’uso non ha convinto Jobs e neanche i dipendenti che ci lavoravano. Il resto è storia, e la conosciamo benissimo.

