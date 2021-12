iPhone: bye bye WhatsApp su questi modelli nel 2022

WhatsApp, ancora adesso, resta l'applicazione di messaggistica istantanea più utilizzato al mondo, anche dai possessori di iPhone. Il prossimo anno però, come per i proprietari di numerosi smartphone Android, il servizio smetterà di funzionare su alcuni specifici modelli.

WhatsApp non funzionerà più su questi iPhone

Poco fa abbiamo pubblicato la lista di tutti i dispositivi su cui WhatsApp non sarà più disponibile il prossimo anno. Tra questi ci sono anche tre melafonini che, nonostante ancora oggi garantiscano prestazioni eccellenti, non potranno più godere del supporto da parte degli sviluppatori.

I modelli in questione sono iPhone 6S, 6S Plus ed SE, con a bordo una versione meno recente del sistema operativo di Apple. Una notizia che certamente non farà piacere ma che, anche in virtù degli “stop” avvenuti nei mesi scorsi, non sorprende per nulla.

Per tutti i possessori dei suddetti smartphone si renderà necessario l'acquisto di un nuovo dispositivo dotato delle ultime release di iOS. In alternativa, si potrebbe decidere di rimpiazzare WhatsApp utilizzando altre applicazioni come Telegram.