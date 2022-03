iPhone: aspettatevi una rivoluzione fotografica sui nuovi modelli

I futuri utenti di iPhone potrebbero essere in grado di vedere attraverso più obiettivi mentre scattano una foto. Di fatto, Apple ha studiato un modo su come rendere semplice, per i suoi futuri clienti, vedere direttamente la differenza tra obiettivi grandangolari e ultra wide, offrendo agli utenti esperti un maggiore controllo dello scatto.

Il fatto è che la maggior parte degli utenti di iPhone 13 Pro non sa quale dei tre obiettivi della fotocamera posteriore sta scattando una foto. Si può scegliere certo, anche se l'iPhone passerà, ad esempio, alla modalità macro se determina se è ciò di cui l'utente ha bisogno.

iPhone: nel futuro maggior controllo per gli scatti

Nel complesso, tuttavia, non si pensa mai a quale obiettivo viene utilizzato perché non è necessario. In genere, basta inquadrare, scattare e, se non vi piace, rifate la foto con un'altro sensore.

Oppure farete quello che i fotografi chiamano “zoomare con i piedi”. Vi avvicinerete fisicamente a un oggetto o a una persona (spesso è la cosa migliore che si possa fare), ma Apple vuole semplificare il passaggio da una camera all'altra del telefonino.

“Interfaccia utente del mirino digitale per fotocamere multiple” è una domanda di brevetto appena rivelata che si occupa di presentare a un utente tutte le opzioni della camera di un dispositivo.

Non è solo che questo può fornirvi un controllo migliore durante la composizione di uno scatto, ma ha anche un effetto sulla qualità dell'immagine della vostra foto. Questo perché quando potete vedere tutte le opzioni attraverso un mirino digitale, potrete anche vedere quando una scelta degrada la qualità dell'immagine.

“L'ingrandimento ottico fornisce una migliore qualità visiva ma introduce complessità nel treno ottico del dispositivo“, afferma la domanda di brevetto di Apple. “L'ingrandimento digitale evita queste complessità, consentendo così un confezionamento del dispositivo più efficiente, ma potrebbe risentirne in termini di qualità visiva“.

Lo zoom ottico è sempre migliore di quello digitale, poiché in fondo quest'ultimo funziona ingrandendo l'immagine raddoppiando o triplicando i pixel esistenti. Lo zoom ottico avvicina un'immagine senza sacrificare la qualità.

Per mantenere un iPhone sottile, ma offrire una feature del genere Apple propone di sfruttare il modo in cui il telefono include più camere.

“L'uso di più fotocamere consente un'approssimazione dello zoom ottico anche se le fotocamere sottostanti non sono in grado di ottenere un ingrandimento ottico variabile“, continua la domanda di brevetto.

Questo è il motivo per cui il melafonino dispone di diverse lenti. Quello che manca ad oggi è un modo semplice per un cliente di “sfruttare i vantaggi di più telecamere di bordo senza imporre [loro] oneri cognitivi indebiti“.

La proposta della mela è quella di avere un mirino digitale multiplo su iPhone. Cosa ne pensate?