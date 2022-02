iPhone Air: e se fosse così il primo flip-phone di Apple?

Ecco come potrebbe apparire il presunto iPhone Flip di Apple; grazie ad un nuovo render 3D emerso sul web, possiamo dare un'occhiata al design dell'ipotetico foldable dell'OEM di Cupertino.

Si dice che Apple stia lavorando su un iPhone pieghevole da un po' di tempo. Gli informatori del settore hanno affermato che il marchio ha già un prototipo funzionante dal design simile a quello dei dispositivi Galaxy Z Flip e Galaxy Z Fold di Samsung. Voci recenti hanno anche suggerito che questo prodotto potrebbe debuttare nel 2022-2023.

Ora, lo Youtuber ardstudiodesign ha creato un video di rendering concept del presunto melafonino flip in arrivo che mostra il potenziale design e il profilo stilistico del terminale in questione.

Il rendering del dispositivo è abbastanza simile a un concept render rivelato l'anno scorso dal grafico Technizo e presenta un design flip simile al Galaxy Z Flip3. Viene mostrato che il telefono ha un cluster a tripla fotocamera a sinistra e uno schermo secondario a destra. Il pannello esterno è abbastanza importante in uno smartphone flip per rendere più semplice il controllo delle notifiche, delle chiamate in arrivo o semplicemente l'orario.

Potrebbe anche essere portless e dotato di una cerniera ermeticamente sigillata. Arstudiodesign suggerisce che potrebbe vantare un chip M1, che in teoria suona come una buona idea, anche se piuttosto impraticabile a causa del calore prodotto dal SoC. Sarebbe una bella sfida per Apple tenere sotto controllo le temperature su un gadget così piccolo. L'idea di diventare portless, tuttavia, non sembra essere così inverosimile a causa della recente spinta di Apple per la ricarica MagSafe. Ad ogni modo, prendete con “un pizzico di sale” questo concept.