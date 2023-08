iPhone a 179€? È possibile con QUEST'OFFERTA (Ricondizionato Amazon)

Gli iPhone ricondizionati sono sempre più richiesti, grazie a un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo. Questa nuova offerta Amazon, quindi, diventa l’occasione giusta per acquistare un nuovo smartphone di Apple potendo contare sulla garanzia Amazon Renewed.

In questo momento, infatti, è possibile acquistare iPhone SE 2 al prezzo scontato di 179 euro. L’offerta riguarda la versione da 64 GB dello smartphone. Il dispositivo è disponibile anche nel taglio da 128 GB al prezzo scontato di 210 euro, sempre con garanzia Amazon Renewed.

Per accedere all’offerta è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

iPhone SE 2 in offerta su Amazon: è il ricondizionato da comprare

iPhone SE 2 è uno smartphone validissimo: dotato del chip Apple A13 Bionic, infatti, il dispositivo può contare su di un display da 4,7 pollici, con tasto Home frontale che integra il Touch ID. Da notare anche una fotocamera posteriore da 12 Megapixel e la presenza della certificazione IP67.

Lo smartphone di Apple è aggiornato a iOS 16 e riceverà anche iOS 17 confermandosi come un dispositivo pienamente supportato dalla casa di Cupertino. Considerando il netto calo di prezzo della versione ricondizionata, l’acquisto diventa, quindi, decisamente consigliato.

Con questa nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone SE 2 ricondizionato a:

Per accedere all’offerta, valida per alcune colorazioni, è possibile seguire il link qui di sotto. Gli smartphone proposti sono disponibili in “condizioni eccellenti” e, quindi, con una batteria dotata di una carica pari a più dell’80% della carica originaria e senza danni visibili da 30 centimetri di distanza. C’è poi la garanzia Amazon Renewed che offre una copertura di un anno sul prodotto acquistato.

