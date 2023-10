iPhone 16: svelato il processore dell'intera line-up

Si dice che la nuova serie di punta di casa Apple, la line-up iPhone 16, disporrà di un processore aggiornato, l’A18 che verrà suddiviso in due iterazioni (una standard e una Pro), a seconda del modello di riferimento.

Andiamo con ordine: nonostante manchi ancora un anno al lancio dei nuovi melafonini, si inizia già a sentir parlare delle loro caratteristiche. Secondo l’ultimo rumor emerso in rete infatti, sembra che il chipset A18 arriverà su tutta la gamma. Ci sarà, ancora una volta una differenza sostanziale fra la gamma più costosa e quella standard ma le di divergenze non saranno poi così marcate come abbiamo visto quest’anno.

iPhone 16 e 16 Pro: a bordo il chipset A18, anche se…

A riportare l’indiscrezione ci ha pensato l’analista Jeff Pu. L’uomo ha rivelato che gli iPhone del 2024 verranno tutti equipaggiati con processori next-gen. Non ci sarà un “riciclo dei componenti” come abbiamo visto un mese fa con la line-up iPhone 15. Ricordiamo che il 15 e il 15 Plus dispongono dell’A16 Bionic visto in iPhone 14 Pro e Pro Max.

Il prossimo anno le cose cambieranno e l’azienda utilizzerà i chipset della serie A18 su tutti e quattro i prodotti. Fra le altre novità ci sarà il modulo Wi-Fi di settima generazione, avremo schermi più generosi (da 6,3 e 6,9 pollici) e non mancherà un nuovo modem di Qualcomm per la connettività 5G. Voi cosa ne pensate? Ad ogni modo, sono solo “rumor”, vi invitiamo a prenderli con “un pizzico di sale”.

Nelle notizie correlate, noi vi consigliamo di prendere il modello base del 2023: iPhone 15 da 128 GB infatti, secondo noi è “quello giusto da acquistare adesso”. Potenza spropositata, design aggiornato, nuove lenti, porta USB Type-C e molto altro ancora. Costa 979,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. non lasciatevelo sfuggire e siate veloci prima che terminino le scorte disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.