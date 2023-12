iPhone 16: sarà veramente così? (FOTO)

In queste ore sono trapelate online delle immagini che raffigurano dei prototipi (non ufficiali, ovviamente) dei nuovi iPhone 16. Non sappiamo se avranno davvero questo design ma è interessante capire la direzione che potrebbe intraprendere la compagnia di Cupertino. Nelle notizie correlate, visto che manca circa un anno al debutto della prossima line-up di punta, vi ricordiamo che iPhone 15 è in super sconto su Amazon a soli 839,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

iPhone 16: cosa sappiamo ad oggi?

Sappiamo che con il lancio di iPhone 15, la mela ha introdotto rilevanti modifiche al design del terminale entry level: vetro smerigliato al posteriore e Dynamic Island al posto del notch. Sulla base delle informazioni acquisite da MacRumors, pare che i device di nuova generazione avranno un modulo fotografico aggiornato che richiama quello di iPhone X.

Sono stati i designer e i grafici di MacRumors a realizzare questi sample; non c’è nulla di ufficiale quindi vi invitiamo a prendere con “un pizzico di sale” queste immagini. Vediamo che il modello base (e il Plus) avrà anche il bilanciere del volume leggermente differente con i pulsanti poco distanziati, lunghi e sottili, mentre il selettore dell’audio lascerà il posto al tasto azione (che abbiamo già conosciuto con iPhone 15 Pro).

Come detto, il cambiamento più grande riguarderà la disposizione delle lenti; le ottiche saranno allineate dentro una pillola verticale, un po’ come avevamo su iPhone X. Pare che la mela, dopo tanti anni, voglia stravolgere un elemento che è stato iconico nel corso del tempo. Ciò che rimarrà inviariata, stando ai render emersi, è la posizione del flash.

Fra le altre cose, si dice che Apple stia sperimentando un nuovo pulsante sul frame laterale di iPhone 16, destinato magari all’acquisizione delle immagini, con un sensore di forza oltre alla classica funzionalità “tact-swithing”. L’antenna per le reti mmWave invece, verrà spostata sul frame sinistro.

Anteriormente avremo ancora la Dynamic Island con uno schermo pressoché identico a quello del modello attuale. Ci sarà sempre la USB Type-C per la ricarica del terminale e la griglia per lo speaker.

I colori sono ancora un mistero; stando ai rumor, avremo sicuramente il giallo, il rosa e quello “midnight”. Voi cosa ne pensate?

