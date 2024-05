iPhone 16 Pro Max: Apple non sarebbe soddisfatta dei display prodotti

Ci sarebbe stato un piccolo intoppo nella produzione di display per la famiglia di smartphone iPhone 16. Stando ad un rapporto pare infatti che Apple avrebbe dato il via libera ai suoi tre fornitori di display OLED per tre dei quattro modelli previsti.

Il colosso di Cupertino sembra che non sia soddisfatto invece della produzione di prova per il modello iPhone 16 Pro Max, almeno stando a quanto fa sapere la testata coreana The Elec.

iPhone 16: tutto ok per 3 modelli, da rivedere il Pro Max

Elec fa sapere che la produzione della nuova famiglia di iPhone sarà suddivisa tra Samsung, LG e BOE. La prima realizzerà pannelli per tutti e quattro i modelli, LG si occuperà dei modelli Pro e Pro Max e BOE della versione base e del Plus.

Il rapporto si concentra però appunto sul ritardo che riguarda i pannelli di iPhone 16 Pro Max, specificando al contempo che non ci vorrà molto per l’approvazione da parte di Cupertino che sarà poi seguita da Samsung e LG Display.

In particolare, Samsung dovrebbe avere l’approvazione già entro questa settimana, mentre è improbabile che LG possa superare i controlli di qualità prima della metà di giugno.

Non è stato chiarito per quale motivi pannelli della serie Pro Max si siano rivelati più complicati rispetto a quelli degli altri modelli: si parla però di una nuova tecnologia con cornice ultrasottile chiamata Border Reduction Structure (BRS) che avrebbe causato ai fornitori alcuni problemi di surriscaldamento.