iPhone 16 Pro: finalmente arriverà una lente ultrawide di nuova generazione

In queste ore apprendiamo diversi nuovi rumor inerenti la prossima line-up di punta di casa Apple; nello specifico, leggiamo che iPhone 16 Pro disporrà di una nuova lente ultragrandangolare (finalmente) e vanterà il modem per la connettività Wi-Fi di settima generazione. A dirlo, un noto analista dell’azienda in uno dei suoi report mensili.

Andiamo con ordine: ogni anno Apple svela la nuova iterazione di punta dei suoi smartphone; si sa, ci troviamo sempre di fronte “all’iPhone migliore di sempre”, tuttavia pare che il prossimo anno vedremo dei cambiamenti molto frizzanti a bordo dei melafonini. Fra tutti, ci aspettiamo l’adozione di un nuovo sensore ultrawide per il modello più esclusivo, il Pro da 6,1 (o 6,3″).

iPhone 16 Pro: tutto quello che c’è da sapere

A riportare l’indiscrezione ci ha pensato l’analista di Haitong International Securities, Jeff Pu. L’uomo ha ribadito che Apple utilizzerà ancora un modem di Qualcomm per le reti 5G (presumibilmente lo Snapdragon X75) ma disporrà anche di un nuovo modulo per il Wi-Fi. I cambiamenti riguarderanno i due flagship della serie Pro di fascia alta. La notizia arriva da alcune fonti vicine alla catena di approvvigionamento della compagnia.

Ci saranno anche schermi leggermente più generosi (si parla di 6,3 e 6,9 pollici di diagonale) e un nuovo sensore fotografico ultrawide da 48 Megapixel. Si tratta di un notevole aggiornamento rispetto al classico obiettivo da 12 Megapixel che abbiamo ancora oggi sui modelli attuali. Non di meno, anche la versione più piccola riceverà la lente tetraprismatica da 12 Mpx che è capace di scattare foto e realizzare video con lo zoom ottico 5X. Dulcis in fundo, ci sarà il Wi-Fi 7 nei prossimi gadget della mela: questo modulo dovrebbe consentire scambio di dati online fino a 46 Gbps. Il SoC di bordo invece, sarà l’A18 Pro a 3 nm coadiuvato da 8 GB di RAM.

Nelle notizie correlate, noi vi consigliamo di prendere oggi il modello base, iPhone 15 che, nella sua iterazione da 128 GB e in colorazione nera, costa solo 979,00€, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.