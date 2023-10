iPhone 16 Pro avrà l'ottica tele 5X di iPhone 15 Pro Max

Il prossimo flagship compatto di Apple, iPhone 16 Pro, disporrà del medesimo modulo fotografico di punta che abbiamo visto in iPhone 15 Pro Max. Di fatto, dovrebbe contenere lo stesso teleobiettivo tetraprismatico dell’attuale ammiraglia premium della mela.

iPhone 16 Pro come iPhone 15 Pro Max: la novità del 2024

Andiamo con ordine: pochissime settimane fa Apple ha annunciato la line-up iPhone 15; come sempre, vediamo che è composta da quattro modelli, due basici e due “Pro”. Così come è stato per la serie del 2020, anche la gamma di punta del 2023 presenta delle differenze rilevanti fra il Pro da 6,1″ e quello da 6,7″. In termini di qualità fotografica, il device più grande è quello che ha ricevuto l’upgrade più corposo: un sensore teleobiettivo che riesce a scattare foto e girare video con zoom 5X. Ovviamente, ci aspettiamo che quest’ottica arrivi anche sul modello “più piccolino” della serie top del nuovo anno. A dirlo, è l’analista di Apple, Ming-Chi Kuo.

Giusto per essere precisi, l’obiettivo tetraprismatico che abbiamo visto sul 15 Pro Max permette di avere una focale più lunga in un obiettivo piccolo e contenuto. Di fatto, la lunghezza focale di questo arriva a 120 mm e fa rimbalzare la luce all’interno del sensore, aumentando così la distanza fra l’ottica e lo stesso. Il modello “non Max” della serie del 2023 invece, dispone di un classico zoom 3X (come quello del top dello scorso anno). Dulcis in fundo, ricordiamo che il fornitore della lente esclusiva del flagship di Apple è sempre Largan, anche se, in futuro, l’OEM di Cupertino prevede di aggiungere un’altra azienda per la produzione delle lenti.

Il nostro consiglio

Noi suggeriamo di comprare, se si cerca il top ad un prezzo ragionevole, l’ottimo iPhone 14 Plus che su Amazon costa solo 899,00€ nella sua iterazione azzurra con 128 GB di memoria interna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.