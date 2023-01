iPhone 16 Pro avrà il Face ID sotto il display (RUMOR)

Il futuro iPhone 16 Pro disporrà del sensore Face ID sotto il display. A dirlo, un nuovo report appena trapelato sul web. Cerchiamo di andare con ordine e di capire cosa abbiamo appreso dai nuovi leaks.

Sappiamo che nel 2022 Apple ha mostrato al mondo la famigerata Dynamic Island, un particolare notch dinamico che si trasforma a seconda delle app utilizzate ma che nasconde, al suo interno, una pletora di sensori, Face ID e selfiecam comprese. Questo elemento ha permesso all’azienda di Cupertino di eliminare il notch (almeno dal 14 Pro e dal 14 Pro Max) e, probabilmente, questo cambiamento arriverà anche su tutti i modelli di flagship del 2023. Per i telefoni del 2016 invece, l’OEM di Cupertino potrebbe avere altri piani in mente.

iPhone 16 Pro non avrà la Dynamic Island?

A riportare questa indiscrezione ci ha pensato il sito di The Elec, con un rapporto pubblicato all’interno del giornale. Apprendiamo infatti che Apple potrebbe presentare un innovativo sensore per lo sblocco e il blocco del dispositivo posto sotto lo schermo, così da ridurre ulteriormente la dimensione della Dynamic Island. Addirittura, si dice che la fotocamera TrueDepth usata per il riconoscimento del viso non sarà visibile in modalità stand-by, ovvero quando non sarà in funzione. Solo il foro per la selfiecam si noterà e si trasformerà con le app in background, dando al pannello un aspetto più omogeneo.

Infine, il sito afferma che il foro resterà attivo su iPhone 16 Pro ma miglioreranno tutti gli altri elementi. Per iPhone 15 Pro invece, vedremo uno schermo molto simile a quello dell’ammiraglia del 2022, anche perché sembra che la tecnologia UDC non sia ancora abbastanza matura. Dopo il Face ID toccherà alla fotocamera anteriore diventare “invisibile” sotto lo schermo.

