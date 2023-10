iPhone 16 e 16 Plus: saranno due mostri di potenza, a quanto pare

In queste ore apprendiamo un interessantissimo rumor relativo ai prossimi flagship di Apple; di fatto, sembra che iPhone 16 e 16 Plus saranno dotati di chipset facenti parte della serie “AXX Pro”, proprio come i melafonini top di gamma di quest’anno. In poche parole, dovrebbero disporre del SoC A17 Pro visto sulla gamma premium di iPhone 15, ma sembra che sarà realizzato con un processo di produzione diverso al fine di mantenere bassi i costi; a dirlo ci ha pensato una fonte alquanto affidabile su un portale cinese di microblogging.

iPhone 16 e 16 Plus: cosa sappiamo del loro processore?

Andiamo con ordine: in queste ore, un affidabile leakster su Weibo ha affermato che iPhone 16 e 16 Plus presenteranno un chipset derivato dall’A17 Pro ma sarà costruito con un nodo architettonico diverso da quello visto nei processori di iPhone 15 Pro e Pro Max. La fonte dichiara anche di essere un esperto di circuiti che ha 25 anni di esperienza nei SoC Pentium di Intel. In passato ha “spoilerato” diverse indiscrezioni rivelatesi veritiere, quindi questo rumor potrebbe essere corretto. Noi, come sempre, vi invitiamo a prendere tutto con “un pizzico di sale”.

Di fatto, si legge che l’A17 Pro di iPhone 15 Pro è realizzato con il nodo architettonico a 3 nanometri di TSMC (N3B); per il nuovo chip entry level però, l’azienda potrebbe adottare il processo N3E (leggermente più economico) così da dotare i melafonini di fascia “bassa” del 2024 di questa soluzione.

Giusto come “remind me”, segnaliamo che il SoC Apple Bionic A15 di iPhone 14 e 14 Plus è una variante con un core aggiuntivo sulla GPU rispetto all’A15 visto nella gamma di iPhone 13. Le differenze sono state esigue quindi dobbiamo aspettarci una simil mossa anche per la line-up del 2024.

Intanto, nelle notizie correlate, vi ricordiamo che iPhone 15 da 128 GB è ancora disponibile su Amazon; secondo noi è il miglior dispositivo di Apple da acquistare oggi. Costa solo 979,00€, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.