iPhone 16: ci sarà un pulsante inedito, a quanto pare

I nuovi modelli di iPhone 15 sono finalmente disponibili per l’acquisto, anche se alcune iterazioni sono già andate “sold out”; oggi però, apprendiamo un interessante rumor relativo i dispositivi del 2024. Sembra infatti gli iPhone 16 disporranno di un inedito pulsante per l’acquisizione capacitivo aggiuntivo. In poche parole, ci sarà un tasto ausiliario sul frame degli smartphone next-gen. Ad oggi questo è un rumor non confermato; vi invitiamo a prenderlo con “un pizzico di sale”.

iPhone 16: cosa sappiamo ad oggi?

Stando alle indiscrezioni emerse in rete, sembra che la serie iPhone 16 disporrà di un inedito pulsante capacitivo aggiuntivo sulla scocca. Dovrebbe essere un “pulsante di acquisizione” e il suo nome in codice è “Project Nova”. Il tasto “Capture” (dall’inglese= dovrebbe trovarsi sullo stesso lato del pulsante di accensione, leggermente più in basso, accanto all’antenna delle onde 5G mmWave (non presenti sui modelli europei). Questo tastino dovrebbe essere di tipo capacitivo, come detto, e non meccanico. Qual è la differenza? Semplice: il primo non si muove quando viene premuto, ma attiva un motorino interno (il Taptic Engine) che ne simula la sensazione.

Insomma, questo “capture button” dovrebbe debuttare sulla gamma iPhone 16 e potrebbe essere ampiamente programmabile o dovrebbe attivare, semplicemente, una serie di menù rapidi. Inoltre si apprende che anche il tasto “azione” appena inserito sulla gamma Pro e Pro Max di quest’anno, dovrebbe divenire capacitivo.

Ovviamente queste sono solo indiscrezioni, per il momento; vi invitiamo a prenderle sempre con “un pizzico di sale” perché non abbiamo alcuna prova in merito, ancora, e perché manca tantissimo tempo (circa un anno, quindi restate calmi).

