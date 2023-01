iPhone 16 avrà una RAM velocissima, ma iPhone 15?

Apple non doterà i nuovi iPhone 15 e 15 Pro di una RAM all’ultimo grido di tipo LPDDR5X; al contrario, questo particolare tipo di memoria virtuale dovrebbe essere presente sui modelli del 2024, i famigerati iPhone 16, 16 Plus (?), 16 Pro e 16 Ultra. In poche parole, il device in arrivo nel 2023 non presenterà cambiamenti da questo punto di vista rispetto al passato. A riportarlo, il noto leaker ShrimpApplePro con un post su Twitter.

iPhone 16 avrà la RAM LPDDR5X

Il portale di MacRumors ha appena individuato un interessante leak relativo ai componenti dei melafonini del futuro. Sembra infatti che, il processore Apple A18 Bionic sarà costruito su un nodo architettonico a 3 nanometri come l’A17 in arrivo nel 2023 su iPhone 15. Tuttavia, la RAM, almeno per la versione di quest’anno, resterà invariata rispetto a quella dell’iPhone 14 Pro.

Quest’ultimo gode di una memoria virtuale di tipo LPDDR e la vedremo identica anche sui modelli prossimi al debutto. Non ci sarà l’A16 Bionic (almeno per le varianti Pro e Pro Max/Ultra), ma troveremo un A17 costruito da TSMC con un processo N3B a 3 nanometri.

D’altro canto, non cambierà la velocità della memoria dal 2022 al 2023, ma aumenterà il quantitativo. Dovremmo avere 8 GB di base contro i 6 GB visti sulle ammiraglie attualmente presenti in commercio. Con iPhone 16 e 16 Pro avremo gadget super veloci oltre che super reattivi.

La RAM serve per consentire un multitasking avanzato su iOS con molte app aperte in background senza necessità di refresh di alcun tipo. Inoltre, la versione LPDDR5X consentirebbe a migliorare l’efficienza energetica dei telefoni. Per ora sono tutti rumors; vi invitiamo a prenderli con “un pizzico di sale”.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo che iPhone 14 Pro da 128 GB e in colorazione nero siderale è ancora disponibile su Amazon a 1339,00€ con spese di spedizione gratuite comprese nel prezzo dell’articolo.

