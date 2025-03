iPhone 16 256GB: miglior prezzo sul web con il nuovo codice sconto eBay

Questa mattina ha debuttato un nuovo codice sconto su eBay che ti permette di fare subito un grandissimo affare su iPhone 16 da 256GB. Il nuovo smartphone Apple, nella colorazione verde acqua e con il doppio della memoria rispetto la versione entry level, può essere tuo a soli 889,90 euro. Per averlo a questo prezzo devi inserire il codice PSPRMAR25 prima del pagamento.

iPhone 16 256GB: a questo prezzo è un must have

Potrai così sperimentare in prima persona tutte le fantastiche funzioni di iPhone 16, a cominciare da Apple Intelligence, finalmente in arrivo anche in Italia nel mese di aprile, con cui avere il supporto per scrivere, creare e organizzare la tua attività giornaliera in modo intuitivo e con il supporto del nuovo chipset A18, per un vero salto generazionale rispetto al passato.

Lo straordinario display Super Retina XDR da 6.1 pollici, con resistente guscio in alluminio aerospaziale e frontale in Ceramic Shield, il più resistente sul mercato, esalta il comparto fotografico composto da un sensore da 48 megapixel, un teleobiettivo 2x di qualità ottica e un ultra-grandangolo migliorato con autofocus.

L’autonomia è elevatissima perché, grazie all’ottimizzazione hardware e software, potrai avere addirittura fino a 22 ore di video con una sola carica, che avviene sia tramite USB-C, sia in modalità wireless e con tecnologia MagSafe.

iPhone 16 256 GB a questo prezzo è il meglio che puoi trovare oggi sul mercato: inserisci il codice sconto PSPRMAR25 prima del pagamento per averlo a soli 889,90 euro, con spedizione gratuita, garanzia italiana e protezione cliente eBay.