iPhone 15: un Apple Store britannico ha spoilerato la data di debutto

In queste ore apprendiamo che un Apple Store britannico ha appena spoilerato la data di debutto dei nuovi iPhone 15. Si dice infatti che a settembre ci sarà un periodo particolare nel quale ai dipendenti non sarà concesso andare in ferie. Solitamente, questo indica un lancio hardware contestuale alla suddetta data.

Inoltre, pare che ci saranno moltissimi nuovi gadget in arrivo il prossimo autunno. La mela potrebbe aver scelto di riservare al 2023 la presentazione dei nuovi terminali next-gen.

iPhone 15: quando verrà presentato?

Si legge che ai dipendenti dell’Apple Store di Milton Keynes sia stato riferito di non prendere ferie nel periodo che va dal 15 settembre 2023 al 7 ottobre e dal 2 dicembre all’inizio di gennaio dell’anno successivo. Anche le richieste di congedo non verranno autorizzate dai gestori del negozio in questione. Si prevede una maggior affluenza negli store al dettaglio proprio in occasione del debutto dei futuri flagship della compagnia.

Fra le altre cose, sappiamo che solitamente Apple impedisce ai suoi lavoratori di andare in ferie nel periodo antecedente il lancio di un nuovo dispositivo. Questa comunicazione avviene sempre con un preavviso alquanto breve in un’app aziendale interna. Ovviamente questo è un rumor non ufficiale ma si tratta di voci di corridoio che sono fuoriuscite con largo anticipo. Non sappiamo se sia reale o fake, ma le date sono state comunicate con una precisione estrema.

Noi riteniamo che sia improbabile che ci siano già delle date pronte per il rilascio della gamma 2023 di iPhone; i dispositivi devono ancora essere sottoposti a tutti i portali per la certificazioni, sono ancora nella fase primordiale del loro sviluppo quindi ci sembra del tutto assurda questa indiscrezione.

Ad ogni modo, se volete comprare oggi un nuovo melafonino top, vi consigliamo iPhone 14 che scende sotto la soglia psicologica dei 1000K: solo 999,00€ su Amazon.

