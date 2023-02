iPhone 15 Ultra: ci sarà una fotocamera esclusiva

La fotocamera periscopica sarà una lente esclusiva della gamma Ultra di iPhone 15 e iPhone 16. Tutti gli altri modelli della serie, iPhone 15 Pro/16 Pro inclusi, non ne disporranno. A riportare questi dati ci ha pensato il noto insider della mela, Ming-Chi Kuo con una serie di post su Twitter.

iPhone 15 Ultra e 16 Ultra: cosa sappiamo?

Stando agli ultimi rumors trapelati sul web, scopriamo che, finalmente, gli iPhone premium di Cupertino disporranno di una fotocamera periscopica. Tuttavia ci sarà un “ma” molto grande. Sembra che questo particolare sensore sarà un’esclusiva dei modelli Ultra della gamma 2023 e del 2024. Di fatto, anche le iterazioni Pro da 6,1″ non presenteranno la suddetta fantomatica feature. Come ribadito, a riportare queste indiscrezioni, è stato il tipster Ming-Chi Kuo.

As previously predicted, the highest-end model of the 2H23 new iPhone 15 model (15 Pro Max or 15 Ultra) will adopt the periscope camera. The market expected that adding periscope cameras to more iPhone models would drive demand for lens upgrades in 2023-2024. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) January 31, 2023

Questa notizia spiazza un po’ i fan della mela che si aspettavano la lente anche a bordo di iPhone 15/16 Pro. Per chi cercherà i top del top dal punto di vista fotografico in ambito Apple quindi, sembra che non ci saranno opzioni; si potrà acquistare solo la variante più generosa con schermo da 6,7 pollici… un vero peccato per chi non gradisce particolarmente i cosiddetti “padelloni”.

L’obiettivo periscopico serve ad avere uno zoom ottico più generoso, ottimo per chi ama scattare particolari foto con lo smartphone, magari alla flora e alla fauna o di paesaggi, in uno spazio molto contenuto e senza ricorrere allo zoom “digitale”.

Chi sarà il fornitore delle lenti? Secondo Kuo, l’azienda di Cupertino farà riferimento a due brand, Largan e Genius, al posto di Samsung.

Giusto per essere precisi: il moniker “iPhone 15 Ultra” che aleggia da tempo sul web non è di certo confermato; si ipotizza che la mela denominerà in maniera diversa la variante da 6,7 pollici premium, ma ad oggi è solo un leak da prendere con “un pizzico di sale”. Questo gadget potrebbe aver un nuovo design, con un corpo arrotondato ma con un frame squadrato, un po’ come avevamo su iPhone 5C. Ci dovrebbe essere la USB Type-C e potremmo perfino trovare i pulsanti a stato solido al posto di quelli tradizionali.

