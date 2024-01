iPhone 15: SUPER RISPARMIO mai visto prima su eBay

L’affare è sempre dietro l’angolo su eBay. Proprio in questo momento acquisti il nuovissimo Apple iPhone 15 a un prezzo mai visto prima. Aggiungilo al carrello con soli 859,99 euro, invece di 979 euro. Si tratta di un’opportunità super golosa che non puoi rifiutare. Tra l’altro hai anche 24 mesi di garanzia Italia, la consegna gratuita e la tranquillità di acquistare da un venditore con il 99,6% di feedback positivi. Ah, dimenticavamo la Garanzia Cliente eBay in aggiunta.

iPhone 15 128GB: tanta roba

Apple iPhone 15 128GB è davvero tanta roba. Il chip A16 Bionic è perfetto per chi ama fluidità e prestazioni sempre eccellenti in qualsiasi situazione. La batteria gestisci alla perfezione la sua autonomia, portandoti a fine giornata senza metterti ansia. Il display Super Retina XDR non ti fa rimpiangere il grande schermo regalandoti colori sempre vivaci e particolari degni di uno smartphone di ultima generazione. Scatta foto spettacolari in totale semplicità grazie alla doppia fotocamera professionale.

Acquistalo subito a soli 859,99 euro, invece di 979 euro. Con eBay, puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 286,66 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.