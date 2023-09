iPhone 15 sta arrivando, ma iPhone 14 a 799€ è da comprare SUBITO

Ebbene sì: siamo arrivati al tanto atteso “Apple-Day“, come lo chiamano i fan. Oggi l’azienda di Cupertino svelerà le nuove soluzioni di punta per il 2023/2024; durante il keynote “Wonderlust” ci aspettiamo quindi la serie iPhone 15, i nuovissimi Apple Watch Series 9 e la seconda generazione del Watch Ultra, gli AirPods Pro con custodia di ricarica USB Type-C e non sappiamo se ci saranno ulteriori sorprese all’orizzonte. Ciò che spiazzerà, purtroppo, sarà il prezzo di vendita dei gadget: i melafonini, ad esempio, costeranno molto di più rispetto alla line-up del 2022. Ecco perché, secondo noi, se non avete l’esigenza di acquistare l’ultimo modello, potrete optare per un bellissimo iPhone 14 che, nella sua iterazione Midnight con 128 GB di memoria, si prefigura come uno dei best buy del giorno su Amazon. Lo pagherete solo 799,00€, spese di spedizione incluse; non lasciatevelo sfuggire perché a questa cifra è imperdibile.

iPhone 14 (128 GB): impossibile non acquistarlo oggi

Con un prezzo di soli 799,00€, spese di spedizione incluse, iPhone 14 si presenta come uno dei migliori smartphone del momento. Costa poco ma offre tantissimo: ha un processore Apple Bionic A5 con modem 5G che fa girare fluide tutte le applicazioni presenti sull’App Store, dispone di uno schermo OLED Retina da 6,1 pollici, è super leggero e si tiene benissimo in mano (pesa solo 170 grammi), supporta la wireless charging e la ricarica con il MagSafe, oltre che quella via cavo Lightning e in più, ha un’ottima autonomia. Le fotocamere sono due sensori da 12 megapixel ciascuno che girano video in 4K HDR Dolby Vision e scattano foto assurde anche al buio.

Acquistandolo da Amazon avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrete dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito e, non di meno, potrete godere di due anni di garanzia con il rivenditore. A 799,00€ è un best buy, approfittatene adesso.

