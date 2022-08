iPhone 15: solo i modelli Pro avranno il processore più potente

Secondo quanto si legge in rete, sembra che i nuovi iPhone 15 del 2023 avranno un particolare ereditato dai modelli del 2022. In poche parole, solo la line-up Pro disporrà di processori premium Apple Bionic A17. Le varianti vanilla invece, dovrebbero godere dell’A16 in uscita quest’anno. Non di meno, si scopre che il chip del prossimo anno sarà costruito a 3 nanometri.

Oramai è quasi certo che i modelli in arrivo disporranno di un doppio processore; basico per la gamma entry level, di nuova generazione per la serie Pro. Quindi, iPhone 14 Pro e 14 Pro Max avranno chipset potentissimi e unici; qualcuno potrebbe chiedersi “perché comprare” il nuovo iPhone 14 se sarà identico ad iPhone 13. Bella domanda. Sapremo darvi una risposta più precisa nelle settimane a venire.

iPhone 15: spuntano nuovi interessanti rumors

Da quest’anno quindi Apple adotterà una nuova strategia per i suoi telefoni di punta. iPhone 14 infatti, potrebbe disporre dello stesso SoC visto lo scorso anno sulla gamma del 2021. Le varianti premium invece, costeranno di più e avranno l’A16 Bionic. Allo stesso modo vedremo questa organizzazione nel 2023. Inutile fasciarci la testa; questa potrebbe non essere una cosa del tutto negativa. Occorrerà vedere come si comporteranno dal vivo.

Quel che è interessante è capire le potenzialità di un processore a 3 nanometri. Samsung è stata la prima azienda a realizzarne uno così con l’ausilio di TSMC. Allo stesso modo avverà con Apple. L’azienda sudcoreana afferma che il nuovo processo di produzione permetterà una maggior efficienza energetica (pari al 45% a quanto pare).

Ad ogni modo mancano ancora moltissimi mesi al debutto degli iPhone 15. Vi consigliamo di prendere queste indiscrezioni con “un pizzico di sale”. Piuttosto, se siete interessati ad un melafonino di fascia alta potremmo consigliarvi l’attuale iPhone 13 a 876,00€ con spedizione gratuita e consegna celere in pochissimi giorni (due o tre al massimo, se siete abbonati al servizio di Prime).

