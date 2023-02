iPhone 15 sarà più largo di iPhone 14?

In queste ore apprendiamo che il display del futuro iPhone 15 potrebbe diventare più grande di quello attuale. Rispetto a quello del modello di nuova generazione (iPhone 14), il prossimo sarà da 6,2 pollici. L’aumento non sarà sostanziale ma sarà frutto della riduzione della dimensione delle cornici del device.

iPhone 15: cosa sappiamo del nuovo device?

Stando a quanto si osserva dai render di Ian Zelo pubblicati su 9to5Mac, scopriamo che iPhone 15 avrà uno schermo più generoso. Non sappiamo se questo cambiamento riguarderà anche l’iterazione Pro corrispettiva. Verosimilmente, Apple intende ridurre le cornici e per attenuare la curvatura attorno al bordo del prodotto.

Non di meno, dai render CAD di iPhone 15, scopriamo che questo telefono non avrà i tasti a stato solido, ma presenterà i classici pulsanti fisici. Ci saranno sempre due fotocamere (da 12 Mpx?), una Dynamic Island, la USB Type-C e non solo.

Inoltre, il debutto della serie iPhone 15 è previsto per il mese di settembre. Ci saranno, come sempre accade da tre anni a questa parte, quattro modelli. Troveremo un basico, un Plus, un Pro e un Pro Max. Sulla famosa iterazione Ultra invece, non si sa nulla. Qualche tipster suggerisce che lo vedremo nel 2024 con la gamma iPhone 16, ma è presto per dirlo. Voi cosa ne pensate?

