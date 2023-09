iPhone 15 Pro: tutta la verità dietro il processore Apple A17 Pro

In queste ore sono emersi i primi punteggi relativi al processore Apple A17 Pro di iPhone 15 Pro fatti dal portale di AnTuTu. Scopriamo insieme quanto è potente il SoC di nuova generazione della mela. Sembra che i miglioramenti strutturali derivanti dall’architettura a 3 nanometri siano evidenti, ma andiamo con ordine.

iPhone 15 Pro: i punteggi AnTuTu

Pochissimi giorni fa, Apple ha lanciato sul mercato i nuovi device della linea iPhone 15; troviamo due modelli base e due premium. Gli ultimi due sono andati praticamente “sold out” durante i preordini perché sono eccezionali (anche più delle iterazioni standard) per via della nuova fotocamera tele 5X, per la finitura in alluminio spazzolato e per il chipset di bordo. A proposito di quest’ultimo, sappiamo che è potentissimo e che è stato costruito con un nodo architettonico a 3 nanometri. Da Geekbench e GFXBench apprendiamo punteggi record e oggi vi parleremo dei risultati ottenuti con AnTuTu.

Di fatto, il dispositivo next-gen ha superato il precedente terminale sia sul fronte CPU che sul versante GPU. Non di meno, ha ottenuto score elevatissimi anche con la memoria interna e l’interfaccia UX. Tuttavia, se da un lato il chip Apple supera l’A16 Bionic, sembra essere indietro in termini di potenza bruta, allo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm inserito sul nuovissimo OnePlus Ace 2 Pro.

iPhone 15 Pro Max, nella sua iterazione con 8 GB di RAM e 1 TB di memoria, ha ottenuto 15 Pro Max ha ottenuto 1641883 punti totali, così suddivisi:

392643 per la categoria CPU;

597734 sul fronte GP;

306164 nella memoria;

345342 lato UX.

L’azienda di Cupertino promette risultati incredibili, soprattutto sul gaming oltre che nelle attività produttive come l’elaborazione delle immagini in RAW, in ProRES e così via. Al momento si trova online solo la versione vanilla iPhone 15 con 128 GB di memoria e in colorazione nera (ma ci sono altre tinte disponibili): solo 979,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire, è in preorder e arriverà venerdì 22 settembre.

