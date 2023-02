iPhone 15 Pro: rifatevi gli occhi con questo concept (FOTO)

In queste ore è emerso in rete un render relativo al futuro flagship di casa Apple. Stando alle indiscrezioni trapelate sul web, iPhone 15 Pro potrebbe presentare un design con più curve e dei pannelli con cornici più sottili.

L’OEM di Cupertino sta preparandosi al debutto dei terminali next-gen; intanto però, sul web i leaks in merito si susseguono senza sosta uno dopo l’altro. Internet è pieno di concept e di video realizzati dai fan, ma la verità è che nessuno sa come saranno i nuovi telefoni della mela.

Oggi tuttavia, possiamo notare un render esclusivo realizzato in 3D; si tratta di un modello CAD realizzato da un 3D Artist per un brand di custodie. Analizzando i file però, notiamo che ci sono molte particolarità a cui dobbiamo prestare attenzione.

iPhone 15 Pro: sarà proprio così?

La risposta a questa domanda, com’è ovvio che sia, non ci è dato saperla. Come abbiamo ipotizzato in passato, abbiamo visto che non ci sarà una porta Lightning ma una USB Type-C di nuova generazione, anche per via delle pressioni svolte dall’Unione Europea, la quale ha imposto a tutti i produttori di telefonia di adeguarsi ad un nuovo standard.

Unitamente a ciò, iPhone 15 Pro avrà un nuovo design con bordi curvi, ma la suddetta curvatura si estenderà anche al telaio e al frame, rendendo così più agevole la presa del dispositivo stesso. Cambierà anche il modulo fotografico, con una protuberanza più generosa, nuove ottiche e inediti sensori, scanner LiDAR al seguito e molto, molto altro ancora.

I pulsanti sul frame laterale rimarranno, ma saranno capacitivi; avranno la medesima tecnologia del Touch ID, ovvero saranno allo stato solido. In attesa dei nuovi smartphone di Apple, vi consigliamo il potentissimo iPhone 14 Pro da 128 GB a soli 1229,00€ al posto di 1339,00€, con spese di spedizione incluse nel prezzo.

