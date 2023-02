iPhone 15 Pro: quanto sarà potente il suo processore?

iPhone 14 Pro è in commercio da diverso tempo, ma si inizia già a parlare del nuovo modello in arrivo a settembre. Si chiamerà iPhone 15 Pro e disporrà del processore Apple Bionic A17 con modem 5G al seguito. Sembra che questo sarà il primo chipset al mondo realizzato con un nodo architettonico a 3 nanometri. Sfiderà apertamente, in termini di potenza bruta, lo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm; dai primi leaks scopriamo che quest’ultimo (così come il Dimensity 9300) saranno costruiti con un processo a 4 nanometri da TSMC.

iPhone 15 Pro: Apple Bionic A17 contro Snapdragon 8 Gen 3

Sicuramente i progressi di Qualcomm nel settore sono evidenti; la compagnia ha realizzato i nuovi Snapdragon 8+ Gen 1 e Gen 2 con la struttura a 4 nanometri, ma sembra che Apple potrebbe avere la meglio grazie al suo SoC di nuova generazione a 3 nanometri.

Come sempre, sarà TSMC a realizzare il processore dei melafonini; la cosa non dovrebbe sorprendere, perché l’azienda di Cupertino è il principale partner dell’ente taiwanese da diverso tempo oramai. Mentre gli A17 saranno fatti a 3 nm, gli Snapdragon, per il momento, rimarranno a 4 nm per via dell’esclusività firmata con Apple. Pare che l’OEM di Cupertino abbia monopolizzato gli ordini senza lasciar posto libero per Qualcomm o MediaTek. Ad ogni modo, come sempre, vi ricordiamo che la potenza bruta è nulla senza il controllo.

