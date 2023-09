iPhone 15 Pro: OGGI su Unieuro in 20 rate a TASSO ZERO

Con Unieuro oggi puoi acquistare il nuovissimo Apple iPhone 15 Pro in 20 Rate a Tasso Zero! Un’occasione unica che ti permette di avere un vero e proprio top di gamma a partire da soli 61,65 euro al mese! TAN 0% e TAEG 0% per un’opportunità super golosa. Tra l’altro, consegnando il tuo iPhone usato puoi ottenere fino a 760 euro con Uniupgrade.

Con questo recente smartphone di Casa Cupertino hai un vero e proprio bolide tra le mani. Il chip A17 Pro rende tutto più prestante. La velocità non è mai stata così potente. Ogni attività viene svolta in maniera stabile ed estremamente fluida. Non importa se apri app impegnative, anche contemporaneamente. Tutto rimane sotto controllo e senza rallentamenti.

iPhone 15 Pro Titanium: un mostro di potenza

Rivoluziona la tua idea di smartphone con Apple iPhone 15 Pro Titanium. La sua scocca è forgiata nel titanio per assicurare massima leggerezza, ma senza rinunciare alla massima resistenza. Primo iPhone con design in titanio di grado aerospaziale, è stato realizzato con la stessa lega usata per i veicoli inviati su Marte. Nella scocca trovi una fotocamera formidabile che ti regala scatti sempre perfetti e video in altissima definizione ultra definiti.

La sua batteria assicura fino a 23 ore di autonomia senza perdere in potenza e funzionalità. E con un alimentatore MagSafe in un attimo tutto ritorna a essere efficiente. Goditi un’esperienza personalizzata con questo nuovo iPhone! Acquistalo ora su Unieuro in 20 Rate a Tasso Zero, TAN 0% e TAEG 0%. La consegna gratuita è inclusa nell’offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.