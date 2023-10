iPhone 15 Pro: non comprate la cover FineWoven, scegliete QUESTA

In questi giorni si parla quasi esclusivamente di iPhone 15 e 15 Pro. I dispositivi sono usciti da pochissimi giorni sul mercato e i primi esemplari stanno arrivando nelle mani dei consumatori. Tuttavia, oltre ai classici “gate” di inizio produzione, sembra serpeggiare un malessere condiviso in merito alle custodie FineWoven che hanno sostituito quelle in pelle. Media, utenti e non solo: tutti stanno criticando queste cover per via della pessima qualità costruttiva. Non di meno, non comunicano minimamente quella sensazione “premium” che abbiamo visto con i modelli in pelle. Sembra infatti che siano soggette a graffi e macchie con una semplicità disarmante.

iPhone 15 Pro: la cover FineWoven non convince

Su tutti i social media, gli utenti stanno sottolineando che il ritaglio per la porta USB Type-C della cover non sembra essere allineato allo slot di ricarica. Inoltre, molte persone segnalano che i graffi al retro della cover rimangono in maniera permanente. Inoltre, sembra che sia semplicissimo rovinare questi accessori: basta una leggera pressione del dito con le unghie sul prodotto. Potete provarlo voi stessi andando a vederle di persona in un Apple Store: la qualità generale dunque, non sembra essere all’altezza delle precedenti cover in pelle.

L’OEM di Cupertino descrive il nuovo “FineWoven” come un materiale “micro-twill estremamente durevole”, fatto con il 68% di poliestere riciclato. Questo permette di ridurre le emissioni di carbonio; in ottica “green” è stata la scelta più saggia, ma sul versante del design e del “touch and feel” non ci siamo, decisamente. Inoltre, sempre per via dell’impegno della compagnia in materia di responsabilità ambientale, Apple ha promesso che non adotterà più la pelle nei suoi nuovi accessori.

Voi cosa ne pensate? Ne avete già comprata una? In caso negativo, vogliamo suggerirvi una cover veramente speciale, unica e originale. La potete vedere di seguito.

La miglior cover, secondo noi

In alternativa, sappiate che Spigen ha realizzato quella che sembra essere – a tutti gli effetti – la miglior custodia per iPhone 15 Pro. Il design è spettacolare, si chiama “C1” ed è ispirata ai vecchi iMac desktop di vent’anni fa.

Definirla “bella” è anche poco, costa 39,99€, la trovate su Amazon, ed è disponibile in tre colorazioni.

