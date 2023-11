iPhone 15 Pro: MINIMO STORICO su Amazon per il Cyber Monday

In occasione degli sconti folli del Cyber Monday su Amazon, il meraviglioso iPhone 15 Pro di casa Apple, nella sua iterazione “titanio blu” e con 128 GB di memoria interna, costa solo 1149,00€, spese di spedizione incluse. Si tratta di un minimo storico per questo device, pertanto non pensateci troppo e fatelo vostro adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata. Come detto, a questa cifra è un best buy, anche perché è un telefono richiestissimo e che spesso finisce “sold out”.

iPhone 15 Pro: non lasciatevelo sfuggire

Le altre colorazioni sono già terminate infatti, correte a prenderlo. Con il noto portale di e-commerce americano poi, avrete diritto al reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 e alla consegna celere e gratuita entro 24 o 48 ore presso il vostro domicilio (o un luogo da voi designato). Altresì potrete anche decidere di farvelo recapitare presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Non dimenticate poi la garanzia di un anno con il costruttore, sempre valida in tutti gli Apple Store del mondo, e la garanzia di due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

Il meraviglioso iPhone 15 Pro è un top di gamma esagerato: vanta un processore A17 Pro a 3 nanometri super performante, perfetto per le operazioni quotidiane ma anche per il gaming, c’è un display Retina XDR da 6,1″ OLED ProMotion con Dynamic Island e cornici sottili, le fotocamere sono di punta e c’è un sensore principale da 48 megapixel che può girare video in ProRES Log e scattare foto in ProRAW. Non di meno, ci sono tante features di punta come la modalità ritratto avanzata, oppure gli stili fotografici e il super slow-motion a 240 fps. Viene venduto e spedito da Amazon a 1149,00€ ma siate veloci prima che terminino le scorte disponibili.

