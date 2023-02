iPhone 15 Pro Max: spuntano i primi render, sarà ASSURDO

In queste ore spuntano online i primi render CAD di iPhone 15 Pro Max che illustrano come sarà fatto lo smartphone di punta del 2023 di Apple. Dalle immagini vediamo un frame più spesso, dei pulsanti a stato solido (non più fisici), molto simili a quelli che abbiamo con iPhone SE (2022) per il Touch ID, ma non finisce qui. Sulla scocca inferiore del device ci sarà una porta USB Type-C di ultima generazione.

A condividere i render CAD su Twitter ci ha pensato il noto insider del web Ice Universe. Stando a quanto afferma il tipster infatti, i modelli 3D dei terminal next-gen avranno un design simile a quello dei predecessori. L’isola dinamica sarà sempre presente e sulla back cover avremo tre ottiche posteriori, come sempre. I cambiamenti riguarderanno la curvatura del pannello posteriore, che richiamerà in parte quella vista con iPhone 5C (ricordate?).

iPhone 15 Pro Max: sarà davvero così?

Si dice che il nuovo flagship di Apple disporrà del processore Apple Bionic A7 che dovrebbe garantire prestazioni uniche. Il SoC dovrebbe assicurare performance inaudite rispetto alla vecchia generazione e pare che riuscirà a sconfiggere – in termini di potenza bruta – anche il SoC di nuova generazione di Qualcomm. Sui modelli Pro e Pro Max ci sarà una nuova RAM più efficiente, e questa dovrebbe consentire un multitasking più rapido e una velocità nell’apertura delle app mai vista prima.

Exclusive:iPhone 15 Pro Max(or iPhone 15 Ultra) pic.twitter.com/khFUS2jKjC — Ice universe (@UniverseIce) February 25, 2023

I render 3D condivisi in rete poi, suggeriscono che il telefono disporrà di pulsanti a stato solido. Questa tecnologia l’abbiamo vista già in iPhone 7 e la ritroviamo ancora oggi con la gamma SE (2022). Sarà davvero più comoda rispetto a quella attuale? Solo il tempo ce lo dirà. Sul versante delle dimensioni, questo prodotto misurerà solo 159,86 mm x 76,73 mm con 8,25 mm di spessore senza il modulo. mentre con il modulo rimarrà di 11,84 mm.

Arriviamo poi al frame inferiore; porta USB type-c con velocità incredibile (tecnologia 3.2), ci sarà il solito modem Qualcomm per il 5G per la connettività next-gen.

Curiosamente, il modello del 2022, iPhone 14 Pro Max, oggi si trova in super sconto a soli 1220,38€, con un risparmio medio pari al 18% sul prezzo di listino. Approfittatene subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.