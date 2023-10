iPhone 15 Pro Max senza veli: tutti i segreti dei suoi componenti interni

In questi giorni è emerso in rete un utilissimo video che mostra il teardown completo della nuova ammiraglia di casa Apple. Di fatto, gli esperti di iFixit hanno eseguito il teardown sul nuovo iPhone 15 Pro Max, rivelandone così i segreti più profondi. Da qui si può dare uno sguardo approfondito ai componenti interni del gadget più richiesto delle ultime settimane; si nota il sensore fotografico con zoom 5X, il chip A17 Pro, il modem X70 di Qualcomm, la batteria generosa, e molto altro ancora.

iPhone 15 Pro Max: uno sguardo al suo interno

A primo impatto si potrebbe dire che iPhone 15 Pro Max somigli tantissimo al predecessore, il 14 Pro Max. Dall’analisi svolta da iFixit però, notiamo che Apple ha ridisegnato il telaio, aggiungendo però il titanio alla composizione della lega di alluminio. Non c’è più la back cover in vetro e questo permette di avere costi di riparazione inferiori per la scocca.

Dallo smontaggio poi, vediamo con attenzione il sensore fotografico tele con zoom ottico 5X: ci troviamo di fronte ad un sistema a tetraprisma di nuova generazione, ed è un’esclusiva dell’iterazione Pro Max. Il modello standard infatti, ha anche lo stesso obiettivo visto nel predecessore. Gli esperti affermano che sul 15 Pro max c’è una scheda logica molto simile a quella vista nell’iPhone 15 Pro. Troviamo il processore A17 Pro coadiuvato da un modem X70 per le reti 5G che promette velocità di download e upload superiori alla media. Purtroppo però, iFixit ha assegnato al melafonino un punteggio di riparabilità molto basso: solo 4 su 10.

Nelle notizie correlate, segnaliamo che iPhone 15 Pro è tornato disponibile su Amazon: il melafonino, nella sua variante blu con 1 TB di spazio interno, costa 1869,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire; purtroppo il modello Pro Max è ancora introvabile a causa dell’elevatissima richiesta da parte dell’utenza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.