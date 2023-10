iPhone 15 Pro Max in TITANIO NATURALE: pochissimi pezzi, compratelo ADESSO

Finalmente iPhone 15 Pro Max è tornato disponibile su Amazon; lo smartphone più richiesto degli ultimi mesi, il più venduto, il più cliccato, si trova sul noto portale di e-commerce americano con consegna celere e immediata entro 24 o 48 ore (in pratica lo riceverete a casa vostra o presso il vostro domicilio già entro lunedì 30 ottobre). Il modello in questione dispone di ben 512 GB di memoria interna, è in colorazione “titanio naturale” e gode di numerosissimi vantaggi esclusivi. Intanto vi segnaliamo che costa 1739,00€, spese di spedizione incluse. Andiamo con ordine e vediamoli uno ad uno.

iPhone 15 Pro Max: il top del momento ad un prezzo WOW

Come detto, c’è la consegna celere: ciò vuol dire che non dovrete spendere un singolo centesimo per portarvelo a casa. Il dispositivo arriverà a casa vostra o presso il vostro domicilio entro pochissimi giorni. Avrete diritto al reso gratis entro un mese dall’acquisto, potrete usufruire della garanzia di Apple per un anno, valida in tutti gli Apple Store del mondo, e di quella di Amazon per ben due anni, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Se l’importo vi sembrerà poi troppo elevato, sappiate che potrete dilazionarlo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale (micropagamenti su base mensile con tassi agevolati). Non lasciatevelo sfuggire, iPhone 15 Pro Max è il device più venduto delle ultime settimane.

Questo è un cameraphone senza rivali; gira video in LOG in ProRES e scatta foto in ProRAW, i formati più frizzanti per i videomaker. Questo telefono può diventare quindi, all’occorrenza, una cinepresa professionale con cui lavorare senza problemi. Ha una batteria che dura tantissimo e dispone del processore A17 Pro, perfetto per il gaming. A 1739,00€ è il top del momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.