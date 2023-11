iPhone 15 Pro Max in titanio naturale: il più richiesto, di nuovo DISPONIBILE su Amazon

Se siete alla ricerca del nuovo melafonino di punta di casa Apple, oggi abbiamo una bellissima notizia per voi. iPhone 15 Pro Max, nella sua iterazione da 256 GB, in colorazione “titanio naturale”, è tornato disponibile al prezzo sensazionale di 1489,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire, anche perché non sappiamo quante scorte siano rimaste su Amazon; c’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato e sappiate che potrete anche dilazionare l’importo complessivo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Ciò vi permetterà di non gravare troppo sul vostro bilancio economico, andando a pagare così delle piccole somme su base mensile. Cosa aspettate? Fate vostro questo device adesso.

iPhone 15 Pro Max: lo smartphone da comprare oggi

Questo device di Apple è sia un batteryphone che un gaming phone, ma non solo. Funge anche da cameraphone di altissimo profilo. Pensate che in certi casi può anche sostituire una videocamera visto che dispone della possibilità di girare video in 4K HDR Dolby Vision o in ProRES con profilo Log al seguito. Si può scattare in RAW per una postproduzione senza limiti e c’è un comparto software di altissima qualità. Citiamo poi la lente tele 5X che permette di realizzare immagini con una lunghezza focale di oltre 100 mm.

Sotto la scocca batte un cuore A17 Pro a 3 nanometri, coadiuvato da una batteria ad alte prestazioni che promette un giorno e mezzo di utilizzo intenso con una singola carica. Esteticamente è protetto dal vetro Ceramic Shield e da un vetro satinato sulla back cover, mentre il frame è in titanio aerospaziale. Comoda la porta USB Type-C con velocità Gigabit per la ricarica del dispositivo. A 1489,00€ non potete lasciarvelo sfuggire, ma siate veloci.

