iPhone 15 Pro Max contro Samsung Galaxy S23 Ultra: qual è più resistente?

In questi giorni emerge un video molto interessante in rete; un canale YouTube ha infatti registrato una comparativa volta a mettere in luce le differenze strutturali fra i due smartphone di punta del momento, iPhone 15 Pro Max di Apple contro Galaxy S23 Ultra 5G di Samsung. Dal confronto si vede che il melafonino, nonostante disponga del frame in titanio, è meno resistente della controparte sudcoreana.

Giusto per completezza, vi ricordiamo che il frame di iPhone 15 Pro Max è in titanio aerospaziale (novità del 2023) e questo dovrebbe essere uno dei punti di forza del nuovo device della mela, visto che sulla carta è più resistente e durevole dell’alluminio utilizzato nei precedenti dispositivi. In un Drop Test effettuato dallo YouTuber PhoneBuff però, vediamo che questa scocca costruita con il materiale più esclusivo, non offre alcun vantaggio reale rispetto all’altro modello. In caso di caduta anzi, sembra essere meno efficace.

iPhone 15 Pro Max perde contro S23 Ultra

Dal test pubblicato sul video su YouTube vediamo che iPhone 15 Pro Max e Samsung Galaxy S23 Ultra si sfidano in una serie di prove. Per un confronto equo, PhoneBuff ha adoperato dei bracci robotici per garantire una prova senza intoppi e senza elementi di disparità.

Dopo una prima caduta, il melafonino ha riportato crepe sulla back cover in vetro mentre S23 Ultra solo delle piccole fratture su due angoli. Curioso visto che il Samsung è costruito in alluminio, mentre il terminale di Apple in titanio.

Nella seconda prova i telefoni sono stati fatti cadere con gli angoli rivolti verso il basso; il titanio dell’iPhone ha retto bene ma il vetro si è spaccato ulteriormente. Al contrario, S23 Ultra ha riportato gravi danni ma ha continuato a funzionare.

Nel terzo round poi, i due prodotti sono stati fatti cadere con il display rivolto verso il basso. iPhone 15 Pro Max e Galaxy S23 Ultra hanno riportati gravi crepe e si son rotti in modo significativo.

Ultimo test: la caduta da un punto altissimo: inutile dire che si sono danneggiati irrimediabilmente divenendo inutilizzabili, anche se il device di Samsung ha retto un po’ meglio. PhoneBuff ha assegnato dei punti ai gadget: 39 su 40 per il dispositivo sudcoreano, 37 invece, per quello di Cupertino. . Per vedere il test completo vi basterà cliccare qui.

Noi vi consigliamo di comprare, se cercate un cameraphone completo, il Galaxy S23 Ultra 5G; addirittura, su Amazon costa solo 999,99€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire.

