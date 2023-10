iPhone 15 Pro Max: ci sono problemi con lo schermo, a quanto pare

Brutti guai per i possessori di iPhone 15 Pro Max. Moltissimi utenti in rete stanno segnalando grossi problemi con lo schermo del nuovo melafonino di punta. Di fatto, pare che questo gadget stia soffrendo di “burn-in”, ovvero di un particolare bug hardware che procura sfarfallii e difetti alla visualizzazione dei contenuti. Il web è pieno di persone che si lamentano: su Reddit, Twitter/X non si parla d’altro.

iPhone 15 Pro Max: che succede?

Andiamo con ordine: il burn-in dello schermo è uno scolorimento permanente di una porzione dell’area che si vede quando un contenuto viene visualizzato per molto tempo. Normalmente non dovrebbe capitare ma pare che questo bug sia una prerogativa dei pannelli OLED di iPhone 15 Pro e Pro Max.

Non solo su Reddit o X ci sono lamentele: anche il forum di supporto di Apple è pieno di utenti che postano immagini che ritraggono i display dei loro nuovi melafonini in preda al “burn-in” del display. Osservate anche voi la foto e guardate in cosa consiste questo difetto. Ora, non sappiamo dire se questo è un vero e proprio guasto del pannello o se è un bug risolvibile con un update del software.

Il nostro consiglio, in prima istanza, è quello di contattare l’assistenza di Apple, prenotare una visita presso un Genius Bar (munitevi di foto e video che attestano il problema prima di andare) e vedete cosa vi dicono. Fate un backup dei vostri dati perché, nella peggiore delle ipotesi, vi dovranno sostituire lo smartphone visto che è – ovviamente – in garanzia.

Se invece desiderate acquistare un nuovo device della mela, noi vi suggeriamo di prendere iPhone 15 base da 128 GB che, nella sua iterazione nera costa solo 979,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire, è il best buy del momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.