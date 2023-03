iPhone 15 Pro Max batterà tutti i record: avrà le cornici più sottili del mercato

iPhone 15 Pro Max sarà il telefono con le cornici più sottili di sempre. Si dice che batterà tutti i record. Questo modello sarà un prodotto veramente unico nel suo genere.

Ricordate i tempi in cui gli iPhone avevano grandi e grosse cornici? Bene, adesso si dice che la compagnia le voglia ridurre al minimo con i modelli next-gen. Basti vedere che con iPhone 14 Pro e Pro Max questa pratica è già iniziata, ma con gli smartphone di fine anno si avrà un rapporto schermo-cornici più vantaggioso, anche se solo l’iterazione da 6,7 pollici godrà di questa feature.

iPhone 15 Pro Max will break the record of 1.81mm bezel black edge held by Xiaomi 13, and we measure that its cover plate black bezel width is only 1.55 mm.(S22 and S23 ≈1.95mm,iPhone 14 Pro 2.17mm) pic.twitter.com/9TBrVCGSCo

— Ice universe (@UniverseIce) March 17, 2023