iPhone 15 Pro Max arriverà con un nuovo obiettivo periscopico di LG

iPhone 15 Pro Max potrebbe presentare un innovativo obiettivo periscopico realizzato da LG Innotek, secondo quanto afferma il noto analista della mela Ming-Chi Kuo.

iPhone 15 Pro Max: ecco le ultime novità

Pochi mesi fa, il noto analista della mela Ming-Chi Kuo ha rivelato che l’ammiraglia next-gen di Apple sarebbe stato l’unico modello della gamma 2023 a presentare un innovativo modulo telescopico con zoom ottico avanzato. Ora, un nuovo report suggerisce che l’azienda sta pensando di procurarsi le lenti dal marchio sudcoreano LG Innotek, sostituendo così i precedenti fornitori.

Stando alle indiscrezioni trapelate da The Elec, il modulo OIS che sarà allocato nell’obiettivo periscopico dell’iPhone 15 Pro Max e sarà fornito da LG Innotek e Jahwa Electronics, anche se il primo brand rappresenterà la quasi totalità delle spedizioni. Si apprende che la mela stia sostituendo Japan Alps e Mitsumi.

Questi nuovi brand sono nomi molto famosi nel settore; le società infatti stanno fornendo i componenti anche per i nuovi device di Samsung.

