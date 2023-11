iPhone 15 Pro Max (512 GB) disponibile su Amazon a PREZZO SCONTATO (-139€)

È il momento di acquistare iPhone 15 Pro Max da 512 GB. Una delle varianti più desiderate della nuova gamma di smartphone di Apple è ora acquistabile al prezzo scontato di 1.599 euro invece di 1.739 euro, con ben 139 euro di sconto, grazie a questa nuova offerta Amazon. La promozione è disponibile cliccando sul box qui di sotto. La consegna non è immediata: per ottenere lo sconto bisognerà pazientare fino al prossimo 14 di dicembre per ricevere lo smartphone (questa è la data indicata al momento in cui scriviamo). iPhone 15 Pro Max 512 GB in offerta su Amazon, però, arriverà ugualmente in tempo per Natale.

iPhone 15 Pro Max da 512 GB è in offerta su Amazon

Con iPhone 15 Pro Max si va sul sicuro. Lo smartphone è dotato del potente Apple A17 Pro, chip a 3 nm che garantisce prestazioni di altissimo livello. C’è anche un display OLED da 6,7 pollici con la Dynamic Island. A completare la scheda tecnica dello smartphone, attuale top di gamma di Apple, troviamo una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 48 Megapixel. Il sistema operativo è il nuovo iOS 17, con aggiornamenti costanti da parte di Apple.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 15 Pro Max al prezzo scontato di 1.599 euro invece di 1.739 euro. Ci sono 139 euro di sconto rispetto al prezzo praticato dall’Apple Store. Per ottenere lo sconto bisognerà accettare una consegna non immediata: lo smartphone arriverà il 14 dicembre, naturalmente in modo completamente gratuito. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.