iPhone 15 Pro Max (256 GB): sconto esagerato su Amazon (-11%)

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando adesso su Amazon; l’ammiraglia di casa Apple, lo smartphone più apprezzato e richiesto degli ultimi mesi, è in super sconto con consegna celere e immediata Ci riferiamo, ovviamente, all’iPhone 15 Pro Max, un terminale di punta senza compromessi che, nella sua iterazione color “titanio blu” e con 256 GB di memoria interna, costa 1329,00€ al posto di 1489,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire; se siete interessat* all’acquisto di questo device, siate veloci, anche perché rischia di andare “sold out” da un momento all’altro. La disponibilità è immediata e c’è la consegna rapida e celere.

iPhone 15 Pro Max: ecco perché comprarlo adesso

Lo smartphone di punta di Apple è un’ammiraglia in tutto e per tutto; dispone di una scheda tecnica all’avanguardia, ha un design minimal ed elegante e gode di un comparto fotografico pazzesco. Andiamo con ordine: sotto la scocca c’è un processore Apple A17 Pro costruito a 3 nanometri che assicura performance strepitose con qualsiasi applicazione, anche con i titoli più impegnativi come Resident Evil Remake, ma non solo. Il frame è interamente costruito in titanio aerospaziale, mentre la back cover è in vetro e supporta la ricarica wireless e quella MagSafe. In alternativa c’è la porta USB Type-C, che gode anche della velocità Gigabit per il trasferimento dei dati.

Lo schermo di iPhone 15 Pro Max è un pannello Super Retina XDR OLED da 6,7″ con ProMotion, cornici sottili e Dynamic Island, mentre il comparto fotografico vanta tre sensori evoluti con ottica principale da 48 Megapixel che assicura scatti nitidi anche al buio (volendo anche in ProRAW) e permette di girare clip video in 4K HDR Dolby Vision o in ProRES. Ci sono poi due altre lenti, una ultrawide e una tele con zoom ottico 5X, che servono per creare immagini splendide con focali differenti. Questo gioiello, nella sua iterazione con 256 GB di memoria interna, costa 1329,00€ al posto di 1489,00€: prendetelo adesso.

