iPhone 15 Pro Max (256 GB): l'ammiraglia del momento a un prezzo WOW

🔔 Ottime notizie! Oggi, questo iPhone 15 Pro Max costa ancora meno. Puoi averlo a soli 1.329 euro!

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone top di gamma di Apple dalle prestazioni top e senza limiti, non possiamo non consigliarvi l’ottimo iPhone 15 Pro Max che, nella sua iterazione con 256 GB di memoria interna, costa solo 1374,00€ al posto di 1439,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che a questa cifra diventa irrinunciabile, un prodotto eccellente e versatile che è la macchina perfetta per i content creator e i videomaker professionisti. Di fatto, è l’unico terminale che ha una lente con zoom ottico 5X e lunghezza focale di 120 mm, gira in Log con profili colore pensati per chi fa post produzione video di alto livello. Fra le altre cose poi, dispone di una serie di caratteristiche uniche nel suo genere. Non pensateci troppo, è incredibile a questo prezzo ma con Amazon avrete diritto a tanti vantaggi esclusivi. Il modello in questione è quello in colorazione “titanio nero”.

iPhone 15 Pro Max: ecco perché comprarlo

Lo smartphone di Apple vanta specifiche tecniche da top di gamma; citiamo il display Super Retina XDR OLED da 6,7″ con Dynamic Island e cornici sottili al seguito, presenta un processore Apple A17 Pro a 3 nanometri e ha un comparto fotografico degno di nota con sensori premium pensati per un pubblico di professionisti. Il design è minimal ed elegante, con un frame in titanio e una back cover in vetro satinato che supporta la ricarica rapida wireless e quella MagSafe.

iPhone 15 Pro Max viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato entro 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero. A soli 1374,00€ è un best buy assurdo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.