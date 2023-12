iPhone 15 Pro Max (256 GB): il melafonino TOP ora è anche in sconto

Se siete alla ricerca dell’ultimo melafonino di casa Apple e volete farvi un regalo per Natale, allora sappiate che oggi c’è una bellissima notizia per voi. Il meraviglioso iPhone 15 Pro Max, nella sua iterazione con scocca in titanio aerospaziale (in colorazione nera), con 256 GB di memoria interna, costa solo 1399,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese su Amazon. Capite bene che il risparmio rispetto al prezzo di listino è elevato, pari al 6% che, per un terminale uscito da pochissimo sul mercato internazionale, rappresenta un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Altresì sappiate che se lo comprerete da Amazon, avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi. In primo luogo infatti, citiamo la consegna celere e gratuita, oltre che immediata, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.

iPhone 15 Pro Max: ecco perché comprarlo

Fra le altre cose, sappiate che ci sarà un anno di garanzia con Apple, valido in tutti gli Apple Store del mondo, e due anni di garanzia con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Cosa aspettate? Correte a prendere questo fantastico dispositivo che è ancora disponibile, prima che terminino le scorte o prima che vada “sold out”. Potrete perfino dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis (micropagamenti su base mensile) o in cinque soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati). Dulcis in fundo, vi è il reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 in caso di eventuali problematiche.

iPhone 15 Pro Max è l’ammiraglia del momento, un cameraphone di alto profilo che gira video di qualità cinematografica, in 4K HDR Dolby Vision o in ProRES e scatta foto in ProRAW per un’elaborazione senza rinunce. Il processore è l’ottimo A17 Pro a 3 nanometri e il display è un pannello pazzesco da 6,7″ Retina XDR con ProMotion. Ha una batteria capiente e generosa e dispone ella porta USB Type-C con velocità Gigabit per il trasferimento dei dati. A 1399,00€ è da prendere immediatamente e potete star tranquilli che arriverà a casa vostra prima di Natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.