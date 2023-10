iPhone 15 Pro Max (256 GB) disponibile in pronta consegna su Amazon (anche a rate)

Dopo un periodo di indisponibilità durato diverse settimane, il nuovo iPhone 15 Pro Max da 256 GB torna disponibile su Amazon, con possibilità di acquisto in pronta consegna e con anche l’opzione per il pagamento rateale in 5 rate mensili, anche con carta di debito, per gli utenti abilitati ai pagamenti rateali. Il prezzo è di 1.489 euro ma con il pagamento rateale è possibile l’acquisto a 297 euro al mese per 5 mesi. Per accedere alla promozione è sufficiente cliccare sul box qui di sotto. Ci sono diverse colorazioni disponibili.

iPhone 15 Pro Max: il top di gamma da prendere oggi su Amazon

Con iPhone 15 Pro Max si va sul sicuro: il top di gamma di Apple garantisce prestazioni al top in tutti i contesti di utilizzo. Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,7 pollici abbinato al SoC Apple A17 Pro, il chip di nuova generazione realizzato direttamente dalla casa di Cupertino.

Tra le specifiche tecniche troviamo anche una tripla fotocamera posteriore oltre al sistema operativo iOS 17, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile, con tante funzionalità inedite a disposizione degli utenti.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 15 Pro Max 256 GB in pronta consegna. Lo smartphone costa 1.489 euro ed è acquistabile anche con pagamento in 5 rate mensili, senza interessi e pagando con carta di debito, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali.

Per acquistare lo smartphone basta cliccare sul box qui di sotto. A disposizione degli utenti ci sono diverse colorazioni. Amazon garantisce per gli utenti Prime la consegna gratuita in 1 giorno.

