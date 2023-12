iPhone 15 Pro Max (256 GB): 90€ di sconto per il device più richiesto

Se siete alla ricerca del famigerato iPhone 15 Pro Max, oggi abbiamo una bellissima notizia per voi: il dispositivo si trova su Amazon in super sconto al prezzo speciale di 1399,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con uno sconto folle del 6% sul valore di listino. In poche parole, andrete a risparmiare circa 90€ sul costo originale; mica male per un’ammiraglia introvabile che è richiestissima dall’utenza. Di fatto, se lo ordinate oggi, arriverà dopo Natale, precisamente entro martedì 27 dicembre. Ad ogni modo, è una cifra assolutamente congrua con il terminale, un gadget pazzesco che noi ci sentiamo di consigliare a tutti coloro che vogliono un cameraphone dalle alte prestazioni, con uno schermo di punta e una batteria che promette due giorni di utilizzo intenso con una singola carica.

iPhone 15 Pro Max: l’ammiraglia da comprare immediatamente

Questo smartphone di Apple è un vero portento; è dotato di una batteria che permette al device di avere un’autonomia degna di nota. Si ricarica rapidamente con il cavo USB Type-C (la novità del 2023) o tramite wireless charging. Al tempo stesso, c’è anche la tecnologia MagSafe che serve sia per fornire cariche rapide al telefono che per attaccare accessori smart di nuova generazione (portafogli, stand, supporti auto e molto altro ancora).

Sotto la scocca batte un cuore Apple A17 Pro (un chipset innovativo costruito a 3 nanometri), coadiuvato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna. La sua killer feature però è la fotocamera: c’è una lente principale da 48 megapixel che permette di girare video in 4K HDR Dolby Vision o in ProRES, il formato cinematografico dei professionisti del cinema.

iPhone 15 Pro Max viene venduto e spedito da Amazon al prezzo consigliato di 1399,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. A questa cifra è da prendere al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.