iPhone 15 Pro: il processore potrebbe non essere "rivoluzionario"

In queste settimane abbiamo letto moltissimi leaks inerenti le future prestazioni di iPhone 15 Pro. Di fatto, l’Apple Bionic A17 sembra che non sarà poi così potente come preventivato.

iPhone 15 Pro: le prestazioni del chip Apple Bionic A17

Pare che Apple sia in difficoltà con la produzione dei processori a 3 nanometri per via di alcuni problemi interni con TSMC. Il tipster Revegnus ha suggerito che il chipmaker è ancora alle prese con lo sviluppo di questa tecnologia; quindi, quale sarà l’architettura del prossimo melafonino di punta? Avrà un SoC a 4 o a 3 nm?

Secondo l’insider, sembra che gli obiettivi di resa del prossimo chip a 3 nm di TSMC siano calati drasticamente. Questo vuol dire due cose: che il processore di iPhone 15 Pro non sarà poi così potente come si diceva e che potremmo vedere questa soluzione sotto la scocca dei soli modelli premium, proprio come è avvenuto con la line-up del 2022.

Inoltre non ci spieghiamo molte cose; in passato avevamo letto che l’A17 di Apple avrebbe ottenuto prestazioni nettamente più alt del prossimo Snapdragon 8 Gen 3 presente nei Galaxy S24 del 2024. Quali saranno stati i problemi accorsi in questo periodo presso TSMC? Sarà a rischio anche la produzione di Apple Silicon M3 per quest’anno?

Ad ogni modo, l’OEM di Cupertino potrebbe dover sacrificare le prestazioni dei chip A17 e M3 per concentrarsi sull’efficienza energetica. D’altronde, anche durante l’annuncio dell’impianto dedicato alla sola produzione di chip a 3 nm, il presidente della compagnia ha non ha mai fatto menzione delle grandi prestazioni della nuova architettura.

Ad ogni modo, noi vi consigliamo di comprare oggi iPhone 14 Pro a soli 1179,00€; la consegna è celere e le spese di spedizione sono incluse nel prezzo del dispositivo. Vi ricordiamo che ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica con Amazon e un anno di garanzia con il costruttore; se siete interessati, vi invitiamo ad effettuare l’acquisto prima che terminino le scorte disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.