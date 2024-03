iPhone 15 Pro: il prezzo cala fino a 939€, è lui il MIGLIORE (anche a rate)

iPhone 15 Pro è protagonista di una nuova offerta eBay che, grazie allo sconto extra garantito dal codice promozionale PSPRMAR24, è ora acquistabile al prezzo scontato di 939 euro. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto con un pagamento in 3 rate senza interessi, con PayPal. L’offerta riguarda la versione da 128 GB dello smartphone. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto sarà valido solo per un breve periodo di tempo.

iPhone 15 Pro: a questo prezzo è da prendere subito

Con iPhone 15 Pro si va sul sicuro. Lo smartphone mette a disposizione, infatti, un comparto tecnico di primissimo livello. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,1 pollici e Dynamic Island oltre al SoC Apple A17 Pro, realizzato con processo produttivo a 3 nm e in grado di garantire prestazioni di livello assoluto. Da notare anche una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 48 Megapixel. Lo smartphone ha il sistema operativi iOS e permette di utilizzare il Face ID. L’offerta in corso rende l’iPhone 15 Pro un best buy assoluto.

Con la nuova offerta eBay e con il codice sconto PSPRMAR24 è possibile acquistare iPhone 15 Pro 128 GB al prezzo scontato di 939 euro. Si tratta di un nuovo minimo storico per la versione da 128GB. Da segnalare anche la possibilità di completare il pagamento optando per l’acquisto in 3 rate senza interessi con PayPal. La consegna è gratuita ma le unità disponibili sono poche. Per sfruttare la promozione e acquistare iPhone 15 Pro al nuovo minimo storico, quindi, basta premere sul box qui di sotto.