iPhone 15 Pro e Pro Max: saranno davvero così? (FOTO)

In queste ore è emerso un nuovo leak molto intrigante relativo al prossimo iPhone 15 Pro e, di conseguenza, iPhone 15 Pro Max. Dalla foto condivisa, scopriamo come sarà fatto il pulsante del volume unificato a stato solido e il nuovissimo tastino per il selettore dell’audio.

iPhone 15 Pro: cosa è emerso online?

Andiamo con ordine: in passato abbiamo letto che i melafonini del futuro disporranno di un tasto unico per il bilanciere del volume (non ci saranno più due unità separate) e che ci sarà un nuovo pulsante per il “muto”. L’indiscrezione ci arriva grazie ad un video pubblicato sulla versione cinese di TikTok e su Twitter dall’account di ShrimpApplePro.

Come ribadito, anziché avere tasti separati, avremo un unico grande selettore per il volume. Allo stesso tempo, anche il pulsante per il “silenzioso rapido”, come lo chiamiamo noi, sarà a stato solido, ovvero presenterà la stessa tecnologia che abbiamo visto con il Touch ID degli ultimi iPhone.

More cads images

The buttons!

Source in video pic.twitter.com/sxy9GaNCre — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) March 20, 2023

Ma cosa significa avere i tasti “a stato solido”? Invece di funzionare fisicamente, questi forniranno un feedback tattile composto da due Taptic Engine posti all’interno del telefono che simulano la sensazione del movimento. Quando lo smartphone è spento però, questi non si muoveranno minimamente. È un meccanismo che abbiamo già visto anche nel trackpad del MacBook, per intenderci.

Al contrario, iPhone 15 e 15 Plus avranno ancora i classici tastino fisici, come abbiamo avuto modo di notare online. Quando arriveranno questi telefoni? Non prima di settembre, come sempre. Inoltre, vanteranno tutti la Dynamic Island; il notch sarà relegato al solo modello SE, quando arriverà in commercio.

Ad ogni modo, nell’attesa, se desiderate fare un buon affare su Amazon, vi consigliamo l’ottimo iPhone 14 Pro da 128 GB a soli 1179,00€ al posto di 1339,00€. È disponibile in nero siderale, ma c’è anche in Purple, Gold, Silver.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.