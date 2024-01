iPhone 15 Pro è in offerta su Amazon ADESSO (anche in 5 rate)

iPhone 15 Pro è, sempre di più, lo smartphone da comprare oggi. Con la nuova offerta Amazon, infatti, il top di gamma compatto di Apple è ora acquistabile al prezzo scontato di 1.099 euro invece di 1.239 euro, con anche la possibilità di acquisto in 5 rate mensili senza interessi, pagando con carta di debito, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali. La promozione si riferisce alla versione da 128 GB ma in sconto c’è anche la versione da 256 GB, disponibile al prezzo scontato di 1.299 euro. Per sfruttare la promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

iPhone 15 Pro è in offerta: a questo prezzo è sempre un best buy

La scheda tecnica di iPhone 15 Pro non ha bisogno di presentazioni. Lo smartphone è dotato di ottime specifiche tecniche e non ha punti deboli. A gestire il funzionamento di iPhone 15 Pro troviamo il SoC Apple A17 Pro a cui si affianca un display OLED da 6,1 pollici, con Dynamic Island. C’è poi una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 Megapixel. Il sistema operativo è iOS.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 15 Pro in sconto. La versione da 128 GB è ora disponibile con un prezzo scontato di 1.099 euro mentre la versione da 256 GB costa 1.299 euro.

Entrambe le versioni dello smartphone sono acquistabili con un pagamento in 5 rate mensili senza interessi, anche pagando con carta di debito, nel caso in cui il proprio account Amazon sia abilitato ai pagamenti rateali. Lo sconto si estende a diverse colorazioni, tutte vendute e spedite da Amazon.

